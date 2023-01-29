金門縣長陳福海(左)今早拜會國台辦主任宋濤(右)，雙方就「小三通續航」議題進行意見交流。(圖／金門縣政府提供)

金門縣長陳福海28日率縣府團隊與立委陳玉珍一同「登陸」，除至大嶝島考察金門縣府舊址及廈門新機場建設外，今(29)日上午更特別與國台辦剛履新的主任宋濤會面座談，並給了金門一個開春紅包，「中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼」，雙方並就「小三通第二階段續航」議題進行意見交流，在疫情可防可控的前提下，宋濤也表示樂觀其成，陳福海團隊並於午間搭船與120多位鄉親一起返金，這趟新春大陸行可謂滿載而歸。

據了解，陳福海一行與國台辦主任宋濤會面後，宋濤即當面宣布有關金酒輸陸問題已獲得徹底解決，大陸海關總署已解禁放行。至於小三通專案復航後的規劃，大陸方面也持續增加檢疫設備及相關措施，做好疫情把關工作，讓兩岸互動交流愈趨活絡正常化。

陳福海表示，金酒是金門的財政命脈，經過金酒公司與縣府團隊不斷的努力，於開春時節在華註冊「卡關」問題終於獲得的重大突破！即起金門高粱酒可以繼續順暢的輸入大陸地區，期盼這樣的好消息能為金酒廈門公司業績向上提升帶來一個新契機。

有關「小三通春節專案復航」即將於2月6日到期，對於第二階段續航的部分，陳福海表示在疫情可防可控的前提下，加上疫情上的緩和，到目前為止專案復航狀況都相當平穩，後續會詳細的把金門地區的醫療量能與防疫現況讓陸委會充分的了解 ，讓小三通在2月6日後可以常態性的持續通航；對此國台辦也都表示樂觀其成，陸方也將針對小三通通航的各港口投入更多檢疫設備，讓每一位透過小三通往來的旅客，更能確保其健康安全，同時降低金馬醫療量能負擔。

針對28日所提「大嶝島居民給予專用配售酒」議題，陳福海表示其實這也是「賣酒」給大嶝居民，比較重要的是目前銷陸的「酒稅」高達62％，以1瓶500元的高粱酒來看，就要再增加310元的酒稅；如果用專案申請「免關稅、專供酒」的配售方式，讓大嶝居民也享有優惠購酒的福利，相信也能讓金門高梁酒的銷售業績大幅提升；而規畫的大嶝居民配售酒的酒瓶也會另外設計，以「和平、金嶝鄉情」概念的專用酒商標，跟現行金門家戶配酒作區別，與目前的金酒市場完全沒有衝突，請鄉親放心。對此陸方也表示肯定，將另與相關單位協商後另議，期盼能共同推廣金門高粱福建名酒。