中國駐日本大使館在官方網站宣布，使領館即日起，恢復審發日本公民赴中國大陸普通簽證。

根據《香港電台》報導，日本自本月8日以防疫為由，加強對於來自中國大陸旅客的邊境管制措施，而中國駐日本使領館也宣布自本月10日起暫停審發日本公民赴中國大陸簽證。

中國外交部日前批評，少數國家罔顧科學事實及自身疫情實際，執意針對中國大陸採取歧視性入境限制措施，中方對此堅決反對，並採取對等措施。

中國駐日本大使館在官方網站宣布，使領館即日起，恢復審發日本公民赴華普通簽證，結束為期近20天的反制措施。