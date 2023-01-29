準行政院長陳建仁近日陸續公布內閣名單，卻因為不見前衛福部長陳時中，而引起外界熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，陳時中沒加入陳建仁內閣的原因，是因為若他真的加入，陳內閣會變成「高端內閣」，洗也洗不清。

針對陳時中沒有加入陳建仁內閣一事，《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，原因是陳時中是民進黨去年敗選的核心原因，「他怎麼會入閣？」國民黨台北市議員徐巧芯則認為，陳時中跌落神壇後已被拋棄，綠營現在打算將陳建仁打造為「新神」，陳時中的處境可謂「可割可棄」。

而游淑慧今（29）日在臉書發文則認為，陳建仁內閣沒有陳時中原因有兩個，第一個原因，是因為陳時中若加入，陳建仁內閣將變成「高端內閣」，洗也洗不清；第二個原因，則是沒有位置給陳時中了，「不能回任、不能降掉，難道搶燦阿哥的位置？」

許多網友也在游淑慧的貼文發表看法，直言「活該！」「換湯不換藥」，並嘲諷「用完即丟」、「結果是陳時中成為高端犧牲打」、「輸太少沒份量」。