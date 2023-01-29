台中市多處風鈴木近日陸續盛開，紫紅色的花朵綻放，出現一團團的超級夢幻花團。(台中市府提供)

迎接春天到來，台中市多處風鈴木近日陸續盛開，紫紅色的花朵綻放，出現一團團的超級夢幻花團，吸引許多民眾賞花。台中市政府建設局長陳大田推薦，南屯區豐樂公園的紫紅色系風鈴木，花瓣隨風飄落的景致相當浪漫，邀民眾趁春節假期尾聲走出戶外賞花。

風鈴木屬於落葉性喬木，花期為1至3月，其花朵造型呈現繡球狀、整串宛若風鈴，近來台中市多處風鈴處綻放出紫紅色系花朵，蔚為美景。

陳大田表示，紫紅色系風鈴木是常見的道路及公園景觀樹種，在春季時綻放，嬌艷的花朵獨展姿態，高掛樹梢宛如紫紅色棉花糖般，深獲網美及大、小朋友喜愛，提醒想拍美照的民眾別錯過這波花期；緊接著，3、4月還有黃花風鈴木將接力爭艷，將為市容增添另一種活力與熱鬧感。

建設局指出，包括豐原區田心公園、太平區永福公園、永樂公園、北屯區823公園、三分埔公園、地震公園、廍子公園、西屯區潮洋公園、龍門公園、南屯區豐樂公園、南屯公園、文山公園及東區建成路附近，近日風鈴木都盛開，民眾可前往欣賞。