曾經的香港選美比賽競爭非常激烈，包括女星張曼玉、邱淑貞、李嘉欣等人均曾參賽，不過這些年選美佳麗們的評價持續下滑，有網友在社群上傳1997年佘詩曼獲得港姐季軍的舊照片，與2021年亞姐參賽者薛影儀做比對，顏值和身材之差距，引來大批網友直喊：「不是想批評他人外貌，而是真的不行啊」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》曬出對比照，第一張為佘詩曼穿著藍色連身式泳裝的照片，前方連開兩洞，露出性感水蛇腰和白嫩肌膚，一雙修長美腿也吸引眾人目光，第二張為薛影儀穿三點式泳裝的照片，可看到她手腕繫著選美參賽者的號碼牌，單手插腰有些駝背站在舞台，露出樂觀愉快的笑容。

兩組不同時期的選美照掀起討論，網友們一面倒誇獎佘詩曼：「從年輕到現在都正爆了」、「佘佘真的超美」，反觀，薛影儀的評價奇慘：「梁靜茹給的《勇氣》嗎？」、「以前拚的是美貌和智慧，現在拚的是人氣和勇氣」、「右邊是經過兩個月大吃大喝後的模樣吧！」、「現在是不是出來選就覺得有機會選上」。

事實上，薛影儀2021年參加亞視選美比賽，圓潤的身材吸引媒體報導，雖未能獲獎，卻獲得亞視高層賞識，決定簽約培養成藝人，積極幫忙接拍廣告，擔任節目直播主、還當起演員，不時安排媒體採訪維持曝光度，被視為新一代的亞視一姐。