法瑞斯法瑞斯（左）在片中飾演埃及國安局高層，暗中招募大學新鮮人塔菲克伯罕擔任臥底。（海鵬提供）

瑞典票房巨星法瑞斯法瑞斯最近在賣座間諜片《開羅謀殺案》飾演國安局高層人員，因為介入開羅名校艾資哈爾大學的權力布局，更吸收大學生擔任國安局臥底，引發驚濤駭浪。該片去年底在法國上映時，不僅刷出1.5億台幣票房超級紀錄，更躍為法國年度最賣座外語片、狂吸50萬法國觀眾捧場，震驚國際影壇。

法瑞斯法瑞斯曾主演導演胞弟的喜劇片《男人三十拉警報》稱霸瑞典票房，因成功詮釋「落跑新郎」角色而聲名大噪，兩人乘勝追擊再度「兄演弟導」警匪喜劇《條子駭客》，更是創下票房、口碑雙料成功。法瑞斯自此穩坐「瑞典票房一哥」寶座，並獲邀赴好萊塢參演電影《狡兔計畫》、《00：30凌晨密令》和《星際大戰外傳：俠盜一號》等票房大片。

這次法瑞斯法瑞斯拍攝《開羅謀殺案》，繼勇奪坎城影展最佳劇本獎後，日前再奪瑞典奧斯卡最佳劇本獎，並榮獲法國凱薩獎最佳外語片提名，也獲選奧斯卡最佳國際電影15強，名利雙收令人稱羨。電影2月10日在台上映。