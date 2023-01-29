情歌王子李聖傑演唱多首經典神曲。（公視提供）

曾寶儀、Lulu（黃路梓茵）主持的公視《姐妹們的音樂萬萬歲》日前錄製情歌王子李聖傑音樂專輯，並邀請開水小姐、黑旋風暢談「人生購買的第一張專輯」。當Lulu細數李聖傑的〈手放開〉、〈眼底星空〉、〈你那麼愛他〉等千萬以上點閱率的前5首霸榜情歌，李聖傑更隨點隨唱，展現「行走的CD」實力，瞬間更掀起回憶殺。

李聖傑更在節目中首度獻唱禁唱逾3年的〈痴心絕對〉，副歌前兩句「為妳付出那種傷心妳永遠不瞭解，我又何苦勉強自己愛上妳的一切」，Lulu立即接唱「妳又狠狠逼退我的防備」，High翻姐妹小屋，李聖傑還笑虧Lulu：「我有那麼多哭腔嗎？」引來全場一陣哄堂大笑。

李聖傑也分享概念微專輯《Face》三部曲，8年前的《FACEⅠ》代表的是過去，去年10月發行的《Face II真‧裏》代表現在，《Face Ⅲ》將會展現未來。《Face II》呈現搖滾、歌劇、爵士等不同曲風，取名為《真‧裏》，期待透過音樂揭露更深層的自我，李聖傑希望：「現在的自己更有態度，更有勇氣，去面對所有的事，當自己的主角。」

他現場特別演唱《Face II真‧裏》中收錄的〈最美的遺憾〉，這是一首獻給奶奶的歌曲，當時李聖傑抱病卻堅持錄下這首「疲累掙扎的靈魂」版的歌曲，他有感而發地說：「當人生遇到最低潮、難過的時候，往往最美的東西就在身邊。」

談起人生購買的第一張專輯，Lulu帶了《徐懷鈺Yuki 第一張個人專輯》，瞬間〈妙妙妙〉、〈我是女生〉的動感歌聲朗朗上口，High翻天台。她還爆料，國小時每周三便服日，媽媽會幫她綁徐懷鈺的髮型，她暱稱為「ㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋㄅ一ㄤˋ頭」，「因為真的很ㄅ一ㄤˋ」。

曾寶儀則特別帶來1985年張艾嘉的《忙與盲》專輯，她分享整張專輯猶如一部情境劇，以生活中的聲音串接起十首歌，像該專輯製作人李宗盛在電話答錄機中留言給張艾嘉，還有張小燕的留言，至今她都會背，「做這集功課時，再回去聽這張專輯，就跟開水小姐聽順子的音樂一樣，眼淚會一直掉！」

她說：「當年聽到這張專輯，我還是個小女生，張姐（張艾嘉）就是當年的台北女子圖鑑，她的全才、多才多藝，讓我十分嚮往。歌聲中娓娓道來的故事，就是會唱進你心坎裡。」

當年聽到專輯中〈箱子〉這首歌，曾寶儀很嚮往跟張艾嘉一樣，拎著箱子當空中飛人，去想去的地方，「20年後，我真的實現了，這幾年，大大小小的箱子陪伴著我。而且再唱這首歌，感覺完全不一樣了，當年聽張姐唱，現在換我唱出自己的風格。」節目中，曾寶儀還流露出害羞的小粉絲樣，分享錄影前跟偶像張艾嘉私訊，告知今天要上台唱這首歌，張艾嘉更貼心回應她，讓她好感動。