北橫地下道（永貞地下道），通車5年多以來，不論天氣好壞，常常有淹積水問題，影響用路人安全。（李京昇攝）

苗栗縣北橫公路全長將近11公里，其中北橫地下道（永貞地下道），通車5年多以來，車道出現坑洞，甚至不論天氣常有淹積水，日前又發生車道滲水問題，引起民代關切。 縣府工務處指出，目前已規畫排水改善工程，預計2月6日至5月15日施工。

北橫公路頭份市永貞路至頭份大橋段的永貞地下道，全長3.47公里，因為鄰近中港溪流域，即使沒有下雨，車道卻常有淹、積水，多位縣議員屢次要求縣府改善，日前1月20日又發生路面破洞、滲水問題，影響用路人安全。

苗栗縣政府工務處養護科指出，近日因地下水位上升原因，造成北橫地下道路面伸縮縫滲水，因而導致路面破損，目前已聯繫廠商進場搶修，針對路面滲水部分，已經先利用簡易導水方式處理，來減少路面積水，路面破洞也已修補完成。

另外，有關北橫地下道排水改善工作，縣府已經編列400萬元，去年12月完成發包，但因春節期間道路禁挖因素，因此預計2月6日開工，預計5月中旬竣工，完工後將有效改善車道滲水問題，減少路面坑洞，增加行車安全。

工務處指出，有鑑於地下水流竄到路面時，容易造成車道毀損跟路面積水，因此改善工程將在施設導水溝，將滲水引流到兩側排水溝，除全面檢修滲漏問題，也會汰換隧道內燈管和重新鋪設柏油路面，施工期間雙向車道都將各維持1車道開放通行，呼籲民眾在地下道未全面改善完成前，請依限速慢行並注意安全。