中美高超音速武器大賽

一群中方航太工程師說，他們已克服重大阻礙，可保護國家免遭潛在的高超音速武器攻擊。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，這些科學家說，相關技術源自開發可重複使用的防空系統，而該系統是從靠吸氣式發動機驅動的遠程高超音速無人機發展而來。

這無人機藉由預警衛星和地面雷達站，得以預測高超音速飛彈來襲的彈道，接著發射小型動能武器，以在空中消除威脅。這些研究人員說，當攻擊結束後，無人機能重返機場，準備迎接下一次任務。不過，事實證明，要把這先進系統設計付諸實現充滿挑戰。

負責為解放軍研製無人機的上海市機電設計研究院研究團隊領導人尹中杰說，他們的研究遭遇複雜的數學問題。他與團隊發表在《空天技術》（Aerospace Technology）期刊上的論文中指出，要準確推測高超音速威脅的彈道需要大量計算。然而，機載電腦只能提供少量資源，以進行這類計算。

高超音速武器競賽

儘管由於需要考慮更多限制，電腦模擬顯示，尹中杰和團隊提出的演算法需要比一般算法花更多時間完成，但卻準確到距離目標不到6.8公里。論文中說，這在無人機所能部署的動能武器擊殺範圍內。

而新演算法大幅簡化計算過程後，飛行電腦能輕易執行任務。據尹中杰團隊說，他們的新方法主要是根據麻省理工學院（MIT）班森（David Benson）在2004年完成的博士論文。當年班森提出了一套名為高斯偽譜法（Gauss Pseudospectral Method,GPM）的數學解法，得以大幅減少發射體飛行控制的複雜度。