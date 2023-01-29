好市多出現新商品，這次開賣一個要價1.2萬元的「充氣式加熱按摩池」，可維持40度水溫，隨時隨地享受泡湯樂趣，有網友看了心動想買回家泡或露營用，還有老司機壞笑留言，用途多多。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員日前發文，好市多推出超酷新品「充氣版加熱SPA按摩池」，最高可以設定40度的恆溫，問大家「直接在庭院泡湯是什麼感覺？」

該產品曝光後引起網友熱烈討論，許多人心動想買，「這放後院可以耶」、「真的很實用！」、「客廳擺起來」、「溫水游泳池來了」、「我需要這個酷東西」、「水溫40度簡直完美」、「國外早風行好久了，Costco賣價好便宜」、「這個好讚！帶去露營區泡應該超chill」、「泡湯還是喜歡在戶外」。

PO還釣出許多老司機留言「可以壞壞」、「跟另一半一起泡，增加情趣超讚」，但也有人表示「你覺得我缺這個按摩池嗎？我缺的是可以放得下這個按摩池的庭院呀」。