恆春海巡隊於28日下午1時45分獲報表示，恆春核三廠出水口西側海域，1名潛水客疑似失蹤，經過連續2天海陸空搜尋，目前仍無所獲，由於連日低溫，搜救人員把握救援黃金時間，不放棄任何機會。

據報案人表示，失蹤潛水客是來自中部的60歲顧姓男子，下水前身著黑色潛水衣、橘色蛙鞋及氣瓶，於潛水店出發前往後壁湖出水口西側、小巴里秘境潛水，當時約於上午11時下水，因久久未發現顧男返回店中，並詢問妻子也表示未能取得聯繋。

親友心急如焚，前往下水處尋找，在核三廠出水口停車場發現顧男車輛，而手機也放在車上，擔心發生意外，於是撥打118向海巡單位報案。

由於近日受到冷氣團影響，救援當時海象約7至8級風、陣風達10級；浪高則有4至5米，海象相當惡劣；截至今日中午，除空勤總隊直升機外，還包括海巡岸際15車、37人，5艘次巡防艇、空偵機2架次、無人機1架次，另有消防隊救護車3車次、9人在岸邊待命。

海巡署強調，近日寒流來襲，台灣周邊海域海象狀況不穩定，民眾從事漁業捕撈或海上休閒活動，應注意生命安全及防範意外發生，如遇事故應以人身安全為第一優，配合海巡署救援行動。