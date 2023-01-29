高薪的工作總是讓人為之嚮往，不過一名大學剛畢業的女網友抱怨，學歷不高的爸爸對她求職情況很是嫌棄，還痛批大學生都是爛草莓，放話：「年薪沒150萬就不要再工作了！」且別人的小孩做文書助理年薪就能有400萬以上，超狂的言論讓這名女網友崩潰。貼文一出，引來許多網友撻伐。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，畢業沒多久就被爸爸問「找到工作沒？」還詳細地問了薪資和待遇，原PO如實回答後，爸爸竟突然飆罵「大學生都是爛草莓！」並認為大學畢業的年薪至少要150萬元起跳，否則就不用出去工作了。

原PO無奈表示，爸爸的學歷只有高職畢業，薪水並不高，但總拿她和她的高中同學比較，「人家在屏東工作就年薪300萬，去台北找工作就年薪700萬」，甚至還說朋友的小孩在台中做文書助理，年薪有400多萬，加上每年分紅甚至上看650萬。

對此，原PO心裡很不是滋味，表示這些同學並不是頂大畢業，也並非電資相關科系，或是醫學系出身，「不知道做什麼工作，隨便年薪就300萬、700萬」，她查遍求職平台的薪水行情都沒有這麼高，好奇發問：「還是我活在平行時空呢？」

貼文曝光後，讓一票網友看傻眼，紛紛留言，「我看過這種模式的，不是已經入獄，就是在入獄的路上」、「賺錢的方式都寫在刑法上」、「你爸厲害叫你爸去找啊！那麼會講，笑死人」、「所以沒150萬不要工作，爸爸要養是嗎」、「詐騙集團也沒那麼好賺」。