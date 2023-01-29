雲林縣北港武德宮設AI人流計數系統，年假每天有近20萬參拜人次。（張朝欣攝）

雲林縣武德宮財神廟斥資逾百萬元引進「AI影像人流計數系統」，藉由72隻攝影機與電腦精準掌控人流數，29日廟方表示年假10天期間，每天參拜人次在17萬至20萬間，可說是例年來最高峰。今年1月交通部已將武德宮納入「國內主要觀光遊憩據點」，雲林縣政府預估上半年雲林觀光人次可望突破千萬。

武德宮是全台香火鼎盛的財神廟之一，尤其每年農曆春節，行春拜財神人潮眾多，往年以人工計數，每日有10萬人次以上，廟方去年1月採購「AI影像人流計數系統」，藉以精確計算人流數，提供給交通部等政府相關單位參考，也用在疫情延燒期間管控入廟人數，有效發揮防疫功能。

武德宮主委林安樂表示，人流計數系統去年安裝後，經過一整年試用調整，今年春假正式啟用，除夕至大年初八年假期間，每天人數為17萬至20萬之間，比往年都要多。未來會再增加更高階的運用系統，包括入侵偵測、火警偵測、信眾屬性分析等功能。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君說，武德宮的人流計數系統，是雲林縣首套透過AI影像分析參訪人次的系統，藉此提供更精確的人流數據。疫情期間武德宮每年參拜人次即有500多萬，今年可望達600萬，經縣府協助爭取，交通部已於今年1月將武德宮納入「國內主要觀光遊憩據點」。

陳璧君指出，「國內主要觀光遊憩據點」雲林縣內目前有北港朝天宮、草嶺風景區、古坑綠色隧道、劍湖山、武德宮共5處。今年縣內規畫草嶺櫻花季、北港燈會等活動，還有媽祖聖誕慶典、白沙屯徒步進香，預估上半年旅遊人次可望突破1000萬，全年上探2000萬，打造雲林成為觀光大縣。