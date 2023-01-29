高雄市左營區今（29）日驚傳2女命案！警方調查，張姓女子與邱姓女室友有400多萬金錢糾紛，疑似因而埋下殺機，今張女殺害邱女後，自己也畏罪墜樓於中庭死亡，警方獲報後立即趕抵現場，並拉起封鎖線調查。張女行凶前的最後身影曝光，今晨6時許她拿染髮劑送給管理員，話別「這我用不到了，送給你用」，未料不久後就發生憾事。

警方表示，高雄市左營分局新莊所今日上午8時13分獲報指出，左營區華欣路上某大樓8樓住戶69歲張女墜樓於中庭死亡，警方前往其租住處欲訪談同居人，但多次按鈴皆無回應，於是通知屋主前來開鎖，發現屋內左側臥室裡52歲邱姓女子倒臥在地上明顯死亡，現場垃圾桶內發現沾有血跡的水果刀一把，現場沒有外力介入，目前現場封鎖中。

警方初步調查，張女是陸籍配偶，丈夫住在高雄榮民之家，去年1月底張女搬到高雄，和邱姓女友人及15歲女兒在左營區華欣街一棟社區大樓租屋同住。邱女遊說張女投資生意，張砸下400多萬重本，後疑似失利，張女要討回原本投資的錢未果，疑因此埋下殺機。

張女殺害邱女後，自己也畏罪墜樓於中庭死亡。警方已通知家屬等人帶所調查釐清案況，另由鑑識小隊到場並通報局鑑識中心前來支援採證，目前現場封鎖中。

張婦在行凶前的最後身影曝光，大樓管理員表示，今晨6時15分許，張女拿染髮劑到管理室給他，說「這我用不到了，送給你用」，當時張女不像平常一般，會向他抱怨住桃園20多年，卻被騙到高雄人生地不熟，僅僅待了2分鐘就離開，不久後就發生憾事。

警方已通知邱女姐姐到派出所陪同邱女女兒製作筆錄，另派人前往榮民之家詢問張婦丈夫，以釐清相關案情，鑑識人員待採證完後，邱女遺體才會送往殯儀館。