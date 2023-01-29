為協助勞工解決托兒問題，新竹市政府推廣企業設置哺（集）乳室與托兒措施，並配合勞動部補助辦法，2023年第1次補助申請將於2月28日截止。勞工處呼籲事業單位把握機會，照顧員工需求，營造友善職場。

市府勞工處表示，新竹市居民平均年齡低，生育率更是名列前茅，全市12歲以下兒童人數比例佔總人口數超過14％，高於全國10.5％，為成為爸媽育兒的強力後盾，市府積極輔導與鼓勵企業提供員工家庭照顧措施解決勞工托兒問題，為員工打造安心工作、友善家庭的職場。

勞工處長黃錦源指出，依性別工作平等法第23條規定，僱用100人以上的企業雇主需設哺集乳室、托兒設施與措施，勞工處輔導轄內雇，凡設置哺（集）乳室最高補助新台幣2萬元，托兒設施新興建完成者最高補助300萬元，若是已設置者更新改善最高補助50萬元。

雇主聘雇或委託托育人員至雇主設置的指定地點提供受雇者子女之托育服務最高補助60萬元。另外，員工子女送托之托兒津貼最高補助60萬元。

獲新竹市特優哺集乳室認證的翔名科技公司表示，其公司哺乳室備有蒸氣及紫外線兩種奶瓶消毒鍋、公用集乳器、母乳專用冰箱及奶瓶清洗慕斯等，並定期更新宣導專欄資訊，給予女性員工友善且無壓力的哺集乳環境。

另也提供每胎5萬元生育津貼，協助員工的育兒、托育需求，讓哺乳親善職場成為社會及家庭穩定的力量。

勞工處提醒，有意申請補助的事業單位，須於2月28日前，至企業托兒與哺（集）乳室資訊網https://childcare.mol.gov.tw「線上申請補助專區」，填寫申請書表上傳後，並以書面列印郵寄至勞工處提出申請。

來不及申請的可以提前了解準備，第2次受理申請預計在6月展開，如有疑問，可電洽勞動部免付費服務專線1955或勞工處青年發展科，諮詢電話：03-5324900。