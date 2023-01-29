即將接任閣揆的陳建仁今天敲定最後一波內閣人事名單，陸委會主委邱太三、國防部長邱國正、外交部長吳釗燮都將留任，海基會副董事長兼祕書長詹志宏轉任陸委會副主委，陸委會副主委邱垂正轉任海基會副董事長兼祕書長。

陳建仁在與蔡英文總統討論後，今天約詢兩岸、國防、外交領域相關人事，為推動兵役改革，國防部長邱國正確定留任；之前一度傳出將改任外交部長的駐美代表蕭美琴因深獲美方信任，將繼續駐美，外交部長吳釗燮將留任。

之前邱太三原表達希望中生代接班，在陳建仁約詢懇談後確定留任；陸委會副主委邱垂正轉任海基會副董事長兼祕書長，協助回任海基會董事長的李大維推動兩岸交流事務；陸委會另一副主委吳美紅則將轉任海委會擔任常務副主委，協助接掌海委會的管碧玲；周美伍續任副主委兼任海巡署長；吳美紅轉任海委會之後的陸委會副主委遺缺，則由民進黨前台北市議員梁文傑出任。