39歲柯姓竊賊過年期間玩刮刮樂輸太多，竟動歪腦筋行竊廟宇香油錢，旗山分局今日接獲被害周姓廟公報案，指香油錢失竊，警方調閱監視器，發現一名手臂有「恨」字刺青男子涉嫌重大，循線將他查獲到案，訊後依竊盜罪函送高雄地檢署偵辦。

警方調查，柯姓竊嫌於1月日27下午1時，自行開車到太子爺宮廟，佯裝供奉供品金紙虔誠上香參拜，眼睛卻直盯著香油錢箱看，隨後就地取材拿廟內的竹棍先將廟內監視器打歪，再趁人不注意之際，偷取香油錢箱內新台幣300元，行竊得手後，柯嫌連供品也沒拿就急著開車逃逸。

警方循線查獲柯嫌，出示相關案發現場監視器畫面，柯嫌當場向警方坦承犯行。警方詢問他為何要下手行竊廟宇香油錢，柯嫌當場供稱，「因為過年玩刮刮樂輸不少，所以動歪腦筋到廟宇香油錢，又因為害怕被太子爺懲罰，行竊前才會先拜拜祈求太子爺諒解。」

柯嫌供稱行竊所得300元香油錢已全部花光，警方詢後依竊盜罪函請偵辦。