剛剛過去的春節假期，是大陸實施「乙類乙管」後的第一個長假。北京新冠疫情防控工作領導小組28日下午召開會議，據報，北京市疫情已處於低水平散發狀態，但北京人流量大、物流量大，輸入性風險仍然存在。

北京日報報導，該會議研究調度疫情防控工作，並指北京堅持幹部在崗、群眾過節，統籌做好各項工作，加強應急值守。

該會議也坦言，當前，北京市疫情已處於低水平散發狀態，但要清醒看到，北京市人流量大、物流量大，輸入性風險仍然存在，防範工作依然不能鬆懈。會議強調，要堅決貫徹黨中央關於更好統籌疫情防控和經濟社會發展的要求，更加科學精準落實各項防控措施，不斷鞏固向好態勢，恢復市民群眾正常生活狀態，恢復經濟社會發展正常秩序。

中國疾控中心網站28日晚間發布20至26日的大陸全國新型冠狀病毒感染疫情情況，在院死亡病例6364例，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡289例、基礎疾病合併新冠病毒感染死亡6075例。