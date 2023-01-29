氣象局發布低溫特報，新北市被列為「橙色燈號」，屬於非常寒冷的地區。（圖／氣象局官網）

回暖前還會再冷一波！氣象局今（29）日發布低溫特報，全台有21縣市在列，尤其新北市更被列為「橙燈警戒」，屬於非常寒冷的地區，因寒流和輻射冷卻影響，氣溫將下探10度以下，而中南部日夜溫差稍大，入夜後也要注意加強保暖。

氣象局稍早再發低溫特報，影響時間為今日下午至明（30）日下午，氣象局表示，受到寒流及輻射冷卻影響，台灣各地及澎湖、金門早晚天氣非常寒冷，氣溫恐下探10度，提醒民眾做好禦寒準備。

氣象局資料顯示，屬於橙色燈號「非常寒冷」的地區為新北市，有持續10度左右或更低氣溫的機率。

而屬黃色燈號「寒冷」地區的地區則為：基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣，恐怕下探10度。

不過氣象局也指出，今日白天起寒流逐漸減弱，北部及宜花溫度略微回升，中南部及台東預估可以來到18到23度，感受較溫暖，入夜後最低溫在西半部及宜蘭，僅9至11度，中南部日夜溫差較大。此外，各地風力偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有較強陣風。預估1月6日至1月7日東北季風逐漸減弱，各地氣溫才會逐漸回升。