台東縣關山鎮1家工藝材料店色彩繽紛的毛線，非常吸睛。 （民眾提供／莊哲權台東傳真）

台東縣關山鎮1家工藝材料店，除了販售色彩繽紛的毛線及棉線以外，也在春節期間開班授課，教導民眾用毛線刺繡，由於很容易上手，樂當「毛」小孩年輕人說，這款「線」上遊戲 超療癒，也超有成就感。

走進關山鎮民權路上這間老房子重新裝潢的工藝材料店，繽紛多彩的毛線牆非常吸睛，據說是許多人喜歡拍照打卡的「網美牆」。

店內幾位年輕鎮民正聚精會神玩著「線」上遊戲，不過在他們眼前的不是手機或電腦，而是毛茸茸的棉線；年輕人說，以前得刺繡很困難，春節連假加入「俄羅斯刺繡課程」，老師用較寬鬆的毛線取代細棉線，深入淺出介紹「戳繡」技術，，因為容易上手，很有成就感，也很舒壓。

這間店名為「Mudaukdauk」的工藝材料店是關山鎮阿美族人Hafay江長銓和他的布農族女友Ibu Lavalian邱夢馨共同築夢的園地。lbu解釋「Mudaukdauk」是布農語，有「慢慢地」的意思，希望透過慢慢的創作過程，咀嚼蘊涵文化的美好滋味。

lbu表示，在國小時的鄉土課程接觸到編織、刺繡就覺得很喜歡，後來在求學階段即使沒有相關的課程，仍會購買材料包來玩，大部份的刺繡技巧都靠自學摸索，沒料到有天竟能夠開店圓了自己從小的夢想。

Ibu說，2017年底，在姐姐的提議下，也跟著和外婆學習布農族的傳統織布、傳統服飾等，後來還拉著男友Hafay到處去上課精進，現在不只開店做生意，服務喜歡編織的同好，也到學校、文健站、社區等開班授課，推廣刺繡和編織的美好。