桃園百貨商場春節人潮擠爆業績增業者樂觀看待市場買氣。（呂筱蟬攝）

今年年假長達10天，近日全台急凍讓民眾冷到不想從事戶外活動，也讓百貨零售業紛紛衝出佳績，桃園各百貨商場在新春期間人潮擠爆，中壢大江購物中心春節檔期業績較去年同期成長超過60％；中壢SOGO百貨業績也成長50％，業者樂觀看待今年市場整體買氣，加上政府普發6000元有望，一掃連續2年疫情陰霾喜迎民眾消費熱潮。

大江購物中心企畫部經理楊若琳表示，購物商場整體買氣可以感受到明顯回歸，今年春節檔期館內各業種業績皆成長5到6成，成長動能主要來自女裝、各類服飾、餐飲等業種，連假首日至今營業額較去年同期成長超過60％，而國境解封已3個多月，但受全球物價通膨、人力短缺等因素導致出國旅遊成本增加，加上國人來不及趕在農曆年前規畫出國，許多民眾寧願選擇年後再出國，今年特別的現象是早期過年時的商場人潮呈現「中南部熱、北部冷」，不過今年大年初一連台北信義區百貨都一反往常人潮滿滿，所以今年春節全台購物商場的業績預估都是大幅成長。

經濟部也指出，百貨零售業擺脫疫情陰霾，在去年聖誕節、跨年等節慶消費商機及邊境開放帶動下，全年營業額將再創新高。楊若琳也說，對於市場景氣將保持樂觀的態度，接下來將推出西洋情人節促銷優惠，加上政府日前宣布全民普發6000元也已定案，將全力衝刺年度業績目標60億元。

中壢SOGO業者則說，今年春節長達10天，加上寒流助攻，新春期間湧入人潮開心採購，包括彩妝服飾、餐飲、家電等買氣明顯升溫，搭配過年舉辦應景活動，包括祥獅獻瑞、新春迎財神、技藝表演與童玩兔TOGETHER新春懷舊童玩展等，成為民眾10天連假不怕寒流發威的走春景點，連帶提升整體業績成長50％。