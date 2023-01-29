胡瓜遭萌娃們無視。（民視提供）

民視《綜藝大集合》本周一開場，胡瓜就大方贈送紅包，在遊戲過程中「玉皇大帝」甚至顯靈，當參賽者們正為選擇哪顆氣球才能拿到更多獎金而猶豫不決時，原本黏在牆上的氣球卻突然破掉了，突如其來的事件讓胡瓜嚇了一跳，「看來玉皇大帝在為你們指路」。

現場觀眾組成「舞魅娘」震撼全場，表演到一半竟抱著小孩就開跳，驚人的臂力與高超的舞蹈實力讓現場看得敬佩不已，看著她們跳舞的魅力姿態，誰能想到她們竟是已經是當媽媽的人，訪問小小孩總是充滿驚喜，訪問過程中對於綜藝天王胡瓜訪問「小小孩」完全「被」不採不理，3歲小孩完全活在自己的世界，我行我素的可愛模樣讓大家看得笑哈哈。

製作單位也安排「筋開腰軟破氣球」讓親子同樂，當眾人好奇藝人代表是誰時，由鄭楠鐘扮演的爸爸、宜芳扮演的媽媽和笑笑扮演女嬰所組成的家庭闖要來挑戰遊戲，遊戲過程中宜芳和笑笑兩人帶來精心編排的舞蹈，但小孩突然衝了出來將剩下的氣球全部打破，完全不受控制小小孩鬧場，讓人看了好氣又好笑。