內閣改組大風吹，繼薛瑞元續掌衛福部、衛福部常務次長石崇良接健保署之後，今又傳出新衛福部次長將由現任疾管署長周志浩接任；指揮中心發言人莊人祥則升疾管署長，此一人事佈局將於31日陳建仁上任後拍板。

總統蔡英文27日宣布由前副總統陳建仁組閣，隔天陳即宣布衛福部長薛瑞元續任，並讓常務次長石崇良接掌健保署，雖然外界推測，健保署長異動可能與近期內部發生個資洩密案有關，但業界人士指出，此一事件對內閣人事調度影響不大，主要是為換湯不換藥的陳內閣帶來些許新意。

現任署長李伯璋在任長達6年8個月，已打破歷任健保署長紀錄，業界人士分析，本次健保個資外洩僅讓陳內閣換人更具正當性，實際上以李在衛福部的年資，早已達汰換標準。至於石崇良過去本就督導健保署業務，由他接掌不僅能無縫接軌推動改革，還能補足政務官歷練，有利未來爭取衛福部長大位。

該人士指出，在石崇良接掌健保署後，原先常務次長一職將由現任疾管署長周志浩接任，副署長莊人祥升任疾管署長，原傳出要在去年底接任部立桃園醫院院長的王必勝，則待指揮中心降級後再另作安排。

對於此一人事安排，記者致電向莊人祥求證，莊低調回應毫無所悉，並笑稱自己是八卦絕緣體，對周志浩是否要升為次長也不清楚，至於周志浩則未回應。但薛瑞元指出，目前人事異動尚未完全拍板，石崇良仍是次長，新人事至少要等次長出缺後才會討論，還要再與陳院長討論後才定案。

傳聞英系立委邱泰源及行政院首席防疫顧問張上淳在這波內閣改組中也被點名接任衛福部長，畢竟邱泰源醫界資歷完整，且目前為不分區立委，是一枚人事調動的活棋；張上淳則是在去年7月15日由行政院長蘇貞昌拍板擔任首席防疫顧問的無給職，因此業界人士推估，薛留任可能是蘇、蔡派系妥協的結果。