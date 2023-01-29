2024總統大選引發各界關注，民進黨以副總統賴清德出戰呼聲最高，民眾黨主席柯文哲也表態會參選，新北市長侯友宜目前是藍營2024總統大選實力最強者。對此，媒體人韋安今（29）日就爆出了2024大選的4點決勝關鍵，直言「就看人民將選哪一條路線」，引發討論。

韋安日前曾指出，「對於2024，侯友宜雖然沒有刻意強烈表態，但實際上在百姓的心中，他早已自然地成為那個準備好了的人。因為，從他的經歷和人格特質，讓人相信他是個能解決，而非製造問題的人。他會讓台灣變好，而非變壞」。

而韋安今日也在臉書上PO出一篇「2024大選的關鍵」表示，2024大選的關鍵將成為「賴清德-親美、備戰、保和平」、「侯友宜-團結、自強、守國家（中華民國）」，韋安更接著說「人民將選擇哪一條路線」，同時更列出四點，分別為「誰能為台灣帶來真正『長遠的和平與安定』？」、「誰能帶領人民建設和發展台灣？」、「誰能把國家、人民利益置於個人和政黨之上？」、「誰能受到信任，讓國家人民更好，而非前景叵測？」