全國血庫鬧血荒，以求發財聞名的竹山鎮紫南宮，用最搶手的招財錢母號召捐熱血，獲得熱烈回響，從元旦迄29日已募集1萬150袋血液，還將延續到1月底，歡迎民眾共襄盛舉，捐血救人還能祈福發大財。

紫南宮主委莊秋安指出，1月初開始各行各業準備過年，然後是春節連假，氣溫變化差異造成心血管疾病患者增多，加上疫情因素，能夠捐血的民眾減少，但醫院急需用血的病患不減反增，各地血庫O、A、B血型庫存都不足，需要熱情民眾挽袖捐熱血。

紫南宮從元旦開始，協助台中捐血中心募集各種血型血液，過年期間從初四到初十（31日），捐血中心每天出動3輛捐血車到紫南宮服務民眾。

由於到紫南宮捐血的民眾，來自全國各地，人數無法掌握，因此，希望民眾能在中午前排入隊伍，12點開始在車旁發送250張號碼牌，請捐血人一定要睡飽、吃飽，帶著身分證、戴口罩，隨身攜帶遮陽及禦寒衣物、茶水響應捐血，跟著紫南宮土地公一起做公益。

紫南宮每年依農曆生肖發行的招財錢母，炙手可熱，今年元旦首度發送時，排隊人龍長達8公里，總共發出10萬枚錢母，數量創新紀錄；往年，紫南宮在農曆大年初一也會發送招財錢母，今年因為防疫等因素所以沒有發送，民眾想要拿到錢母，最直接的方式就是捐血。

紫南宮回饋信眾熱情捐血，贈送金兔福氣招財錢母，捐250cc送銀色錢母，捐血500cc則送金、銀色錢母各1枚；民眾熱烈響應，去年紫南宮捐血量高達1400萬cc，也是血庫重要來源，堪稱全國最強捐血站。