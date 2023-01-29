九德社區發展協會理事長潘炳輝說，牆面畫作內容融入社區在地元素進行彩繪，同時設置社區簡介及地圖，讓民眾了解社區資訊。（潘虹恩攝）

畫作更設置小機關，增加民眾互動與趣味，譬如，製作穀物的機器一旁就有「把手」可以讓民眾轉動，同時藉此讓民眾了解機器的運作方式。（潘虹恩攝）

九德社區發展協會理事長潘炳輝說，社區發展協會及志工隊共同努力打造社區巷弄美學，未來會繼續發掘更多閒置牆面進行美化。（潘虹恩攝）

台中市烏日區九德社區活動中心外圍牆近日出現一幅幅美麗畫作，成為九德里打卡新景點，九德社區發展協會理事長潘炳輝表示，社區發展協會及志工隊共同努力，將九德社區活動中心圍牆重新打造成一面都市生態牆，盼讓大家更了解九德里的在地文化特色。

潘炳輝說，牆面畫作內容融入社區在地元素進行彩繪，包括蜥蜴、貓咪、蠶寶寶等生物，同時設置社區簡介及地圖，讓民眾了解社區資訊；畫作也結合馬賽克拼貼、雕塑、泥塑等多媒體素材繪製，不但增加牆面的立體感及豐富度，也透過小機關的設置，增加民眾互動與趣味。

譬如，牆面上的製作穀物的機器一旁就有「把手」可以讓民眾轉動，同時藉此讓民眾了解機器的運作方式；另一牆面也有大片蝴蝶馬賽克，小朋友站在前面拍照就如有了蝴蝶翅膀般；潘炳輝說，這些工程都不簡單，尤其馬賽克拼貼更需花費心力，都是由社區發展協會志工及居民等自願組成團隊，合力完成。

另，由於早期烏日區居民多務農，牛對於在地是很重要的象徵，因此牆面旁也設有一隻站立的Ｑ版牛象，配合與牛相關的俗語，讓民眾邊讀俗語邊摸著牛象。

九德社區發展協會參與110年度「台中市社區規畫師駐地輔導計畫」，針對社區牆面進行美化，以「圍牆外的春天」為題，將在地風情、生態融入畫作中，展現社區特色，整個計畫分為2期，於去年4月18日完成「圍牆外的春天II」驗收，「圍牆外的春天III」也於16日完成。

潘炳輝說，為了讓大家更了解九德里在地文化特色，社區發展協會及志工隊共同努力，將九德社區活動中心圍牆的牆面重新設計打造成都市生態牆，未來會繼續發掘更多閒置牆面，持續營造巷弄美學。