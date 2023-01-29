苗栗縣南庄鄉地方信仰中心永昌宮，29日舉辦一年一度媽祖遶境祈福踩街，廟方盼透過遶境祈福活動，保佑南庄鄉民平安健康。（永昌宮提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣南庄鄉信仰中心永昌宮，29日展開一年一度媽祖遶境祈福踩街，沿途家戶、信徒迎神祈拜，鞭炮聲不斷、熱鬧非凡，廟方期盼透過遶境祈福活動，保佑南庄鄉民平安健康。

南庄永昌宮有百年歷史，主祀三官大帝，根據文史資料，早年客庄人到南庄鄉開墾拓荒，遭遇天災跟疾病，因此建廟祈求三官大帝及各方神祇庇佑、消災解厄。

永昌宮歷經水災、地震後1986年改建遷址在現在的寺廟，這10多年來都會在農曆春節後的周末舉辦媽祖遶境祈福踩街，是地方年度宗教盛事。

媽祖遶境祈福踩街從今天早上8點時，媽祖遶境隊伍從永昌宮出發，一路行經外環道、伯公廟老街、東河等地，巡迴鄉內各村落，沿途居民、信徒虔誠迎拜，也有不少社區團體盛裝打扮與表演，所到之處充滿嘉年華氛圍，吸引民眾圍觀駐足和拍照。

遶境整整持續2個小時，早上11點20分舉行媽祖安座，隨後中午12點舉行福宴。下午2點還有祈福平安戲。

永昌宮主委黃萬祥表示，每年開春遶境是永昌宮的年度新春盛事，也是南庄的客家民俗活動，今年疫情趨緩後，遶境隊伍跟參與民眾比往年盛大不少，廟方期盼藉此為鄉親祈福，保佑這塊土地平安。