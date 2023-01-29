台南市安南區24日大年初三晚間9點出現1頭大水牛在街上閒晃，農業局接獲警方通報後，將牠安置在柳營老牛的家，沒想到過了幾天，28日就有一位來自白河區、自稱是「飼主」的范姓民眾，打電話聯繫該局；不過大水牛在白河走失後，竟在遠達50公里外的安南被尋獲，實在很離奇，農業局表示，將會詳細釐清來龍去脈，確認是大水牛的主人，再讓他領回。

老牛的家是專門給退役老牛的安養所，近來卻來了一隻年輕的大水牛，引起不少遊客好奇，詢問之下，原來這隻是幾天前在安南區走失的大水牛，農業局暫時將牠安置在老牛的家。管理人員表示，這隻大水牛是母的，年紀約5歲，相較園區其他溫馴的老牛，牠仍十分野性，這幾天園方給予適當的照料後，牠也漸漸適應這邊的環境。

不過管理人員說，昨日突然來了一位自稱是飼主的范姓民眾，說是看到新聞報導後，前來與這隻大水牛相認，並秀出他與一隻黑色水牛合影的照片；此外，該民眾還提到這隻大水牛名叫「小花」，飼養「小花」是為了去除田間的野草，讓牠幫忙吃草。至於大水牛怎麼逃脫、何時發現不見等，該民眾則未進一步說明。

管理人員認為，大水牛從白河獨自走了50公里的路在安南被發現，等於從台南北端跨了好幾區到台南南端，讓人匪夷所思，如果屬實的話，大水牛堅忍的存活意志，也是令人非常敬佩。農業局畜產科表示，將會再聯繫該出面認領的飼主，並請他出具證明資料，以了解事件來龍去脈，確認無誤後，才會讓他領回。