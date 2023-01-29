新冠肺炎疫情流感化，勞保傷病給付申請大爆量。勞保局指出，農曆年前已有逾180.6萬勞工提出申請，勞保局已核付153.9萬件，平均每件核付金額2,770元，初估未來二次確診案件數恐再攀升，約280萬勞工可申請。

勞工輕症確診居家照護期間可請領勞保傷病給付，勞保局統計自2020年1月1日至今年1月11日止，因確診COVID-19申請普通傷病給付案件共計逾180.6萬件，勞保局核付件數計逾153.9萬件，核付金額計42.6億元，平均每件核付金額2,770元。

根據《聯合新聞網》報導，勞保局官員指出新冠傷病給付申請尚未達到高峰，勞保傷病給付有五年請求權，目前僅核付153.9萬人，加上二次確診案件數愈來愈多，初步估計約280萬勞工尚未提出申請或核付。

勞保局表示，目前COVID-19傷病給付申請案量大，勞保局已加派人力加速審核作業，請勞工耐心等候，並請不要重複送件，以免增加併案審查之作業時間。勞工亦可透過「勞保局e化服務系統」進行線上申辦，縮短申辦時間。