造成不孕的因素有很多，有人會將問題歸咎在女性的肚皮不爭氣，事實上在不孕症門診也很常發現是男性精子出現問題，對此，泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專分享「養精5招」預防男性不孕。

戴定恩解釋，男性少精症的定義是每1㏄精液中，精子數目低於1500萬，活動力少於所有精子4成以下。然而除去先天因素造成的不孕症，還有以下5招可以預防後天不孕，首先是「遠離高溫」，戴定恩指出，人體體溫是攝氏35～37度左右，陰囊則約是33度。許多研究已顯示，精子的製造需要的是比體溫低3～4度的溫度，過高的溫度會減少精子的生產，為了讓製造精蟲的工廠常保涼爽，男士們應遠離熱源，避免常泡三溫暖或熱水浴、久坐、長時間開車，也不要為了美觀穿緊身褲。

其次是「注意慢性病」，一些慢性病或治療疾病的藥物，可能影響性能力，或者直接影響精蟲品質，正在服用藥物或接受疾病治療的男性，若與另一半有生育計劃，必須與婦產科和疾病專科醫師共同討論解決的辦法。第三是「健康的生活型態」，例如抽菸可能與精子的數目減少、形態完整性有關，甚至誘使精子基因受損；或是酗酒，一旦酒精傷害肝臟，男性體內動情激素增加，就會連帶影響精子的製造。常保飲食均衡與心情放鬆，就是預防不孕症最好的方法。

第四是「健康的性生活」，戴定恩直言，男性定期射精可常保精蟲的健康與品質，只要雙方體力許可，研究已顯示，行房的頻率與受孕的機會成正比，若精蟲累積過久，精液濃度會變高，酸鹼值、養分都會改變，精蟲活動力也降低。最後則要「遠離污染」，現代許多化學藥物都可能造成不孕症，如殺蟲劑可能會導致精蟲的數目減少，因為殺蟲劑具雌激素類似物的作用，男性過度暴露於雌激素中會影響精蟲的生長；也有報導指出，香水中讓香味持久的成分磷苯二甲酸二乙酯，會破壞男性精子的基因。