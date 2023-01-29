對於陸委會副主委吳美紅轉任海委會副主委，遺缺由前台北市議員梁文傑出任，黨政人士今天表示，透過這樣調整，總統希望一方面維持一貫穩健的兩岸政策，也強化兩岸的政策及論述能力，讓中壯世代進入政務系統，熟悉兩岸領域，培養下一階段的兩岸事務人才。

黨政人士表示，在兩岸、國防、外交領域的人事佈局方面，蔡英文跟陳建仁進行充分討論。在國防人事部分，蔡英文請國安會及國防部持續共同合作，持續落實加強全民國防兵役調整方案，而「兵役改革制度」正緊鑼密鼓進行當中，因此，蔡英文與陳建仁研商後，定案國防部長邱國正將留任，讓兵役改革制度能夠順利推動，如期如質上路。

在外交事務佈局上，他說，蔡陳兩人經過討論，決定外交部長吳釗燮也將留任，深獲美方信賴的蕭美琴也將續任駐美代表。實際上，外交部長吳釗燮、駐美大使蕭美琴、國安會副秘徐斯儉、總統府副祕黃重諺、總統府發言人張惇涵，以及即將接任國安局長的蔡明彥，過去幾年以來，都有透過緊密的方式，零時差的傳遞訊息與交換意見，讓國安及外交工作零距離無縫接軌。蔡英文透過高默契的團隊運作機制，持續延續「踏實外交」的路線。

至於兩岸事務部分，黨政人士指出，經過多番討論，邱太三將留任陸委會主委，而海基會副董事長兼祕書長詹志宏則將轉任陸委會副主委；其中一位副主委邱垂正則將轉任海基會副董事長兼祕書長。

蔡陳希望藉由「調整隊形」，一方面維持穩健的兩岸政策的「蔡英文路線」，一方面也逐步推動疫後兩岸人民之間的健康有序交流。

他強調，有涉獵兩岸事務的人，都知道詹志宏在這項領域的長期投入與專業。實際上，在蔡英文擔任陸委會主委時期，詹志宏就是陸委會的企劃處長，不僅多次參與兩岸談判，也是當年協助蔡英文推動小三通等兩岸互動的得力幕僚：而蔡英文2016年就任總統之後，詹志宏更是首任總統辦公室主任，可說是最了解蔡英文路線的兩岸事務重要幕僚。

同時，黨政人士表示，長期襄佐蔡英文兩岸政策，對陸委會各項業務皆信手捻來的邱垂正，將轉任海基會副董事長兼祕書長，這也是蔡陳兩人對邱垂正的期許，讓經驗豐富的邱垂正獨當一面，協助回任海基會董事長的李大維推動兩岸交流工作。

而原先另一位陸委會副主委吳美紅，文官出身的她則將轉任海委會常務副主委。經蔡陳兩人商議，先拍板由管碧玲接掌海委會，「管媽」兼具學術的論述能力、豐富的行政經驗，以及長年的民代累積，勢可全方位提升海委會的功能。

周美伍則續任副主委兼任海巡署長。他說，海保工作則由學術地位崇高的黃向文續任海保署長，而法律背景出身，且嫻熟兩岸業務的吳美紅，正可與管碧玲、周美伍、黃向文功能互補，不僅讓海委會增加一位女性副首長，更建構海委會政策、保育、防衛、法規的完整四方陣。

至於吳美紅轉任海委會的副主委的遺缺，則將由民進黨內論述能力優異，且熟悉兩岸政策的前台北市議員梁文傑出任。黨政人士強調，透過這樣調整，蔡陳兩人希望一方面維持一貫穩健的兩岸政策，也強化兩岸的政策及論述能力，並且培養中壯世代進入政務系統，熟悉兩岸領域，培養下一階段的兩岸事務人才。