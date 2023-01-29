嘉義市政府規畫開發北港路兩側210公頃土地發展產業，已徵詢工業用地地主意見，至於約有1500名農地地主的意向，則將於2月6、7日兩天辦理徵收範圍農業區地主參與意願調查說明會，市府都發處表示，此開發案希望連結嘉義縣產業園區，並打造嘉義市新門面。

市府都發處長黃緒信表示，本次北港路兩側區段徵收計畫，東至世賢路，北以中央排水幹線為界、向東至高速公路嘉義交流道附近特定區計畫範圍界線；南側則至高鐵大道北側界線，面積約210公頃。

黃緒信指出，這210公頃土地現況有農用、住商工混合使用、另有多處土地閒置，開發率低，藉由此次「北港路兩側區段徵收計畫案」，希望開發為產業園區，與嘉義縣民雄、大埔美、馬稠後產業園區串連，形成相關產業鏈，引領嘉義市「西區大發展」的政策。

黃緒信說，去年9月已辦理工業用地地主參與意願說明會，200多位地主約有半數願意參加，也有部分地主因公司廠房無法搬遷而不參加，但贊成開發此區域，讓土地發揮更大效益。

黃緒信還說，地主意願調查說明會希望徵詢地主意向，蒐集意見，例如去年就有地主在說明會提及擬徵收區段內還有零星墓地，該處因而將此地調整為公共建設用地，將來徵收後地主不用擔心會換到墓地，近期將對約1500位農地地主辦理說明會。

市府工務處表示，已陸續寄發農地地主意願調查問卷，並分別於2月6日、7日下午2時，在世賢國民小學活動中心辦理說明會。