曾在LamiGirls、味全龍擔任啦啦隊的林艾融，近年來轉往直播界發展，也在樂天桃猿隊擔任主持人（MC），因甜美外型和傲人身材，被封為「最正MC」，近日她趁著年假尾聲，穿上貼身旗袍拜年，但卻被眼尖網友發現她疑似過年吃太好，「恭喜成為小富(腹)婆喔」，讓她也自嘲「該訊息健身教練了」。

林艾融穿上水藍色貼身繞頸旗袍，胸前挖洞設計，讓深邃事業線和雪乳都若隱若現，而她隨著音樂擺動身體，火辣曲線和白皙長腿也跟著見客，不過網友發現她的小腹似乎微微凸起，「看到肚子了」、「過年吃得好喔」、「恭喜成為小富(腹)婆喔」。

林艾融穿旗袍熱舞。(圖／取自林艾融IG)

但也有人認為她這樣也不錯，「還好啦，微胖一點點而已」、「肉肉的好讚」、「不會啊！身材依舊火辣」，不過她自己也有察覺，附文寫下：「這影片告訴我們的是，該訊息健身教練了」，有網友表示：「一定住了好幾天阿嬤家」，對此，她也親自回應：「對，沒錯」。

而近日人在澳洲度假的林艾融，也不時曬出旅遊美照，穿著性感比基尼的她，不僅正面看上圍雄偉，轉過身整個美尻被看光，前凸後翹好身材，讓網友看了都大飽眼福。