為支持校友會運作及提供更多校友服務，元培醫事科技大學在藝術中心開闢校友會服務中心，校友會第5屆理事長張淑珠也善用作為校友會舉行會議的場所，以及接待返校校友聯誼空間，強調學校也給予校友會其他如借書、停車等優惠服務，歡迎大家加入校友會並多返校交流。

元培醫事科大指出，該校校友會選舉已於去年校慶期間完成，在校長王綮慷監交下，第3、4屆理事長姚瓊珠（餐飲管理系校友），順利交接給第5屆理事長張淑珠（醫務管理系碩士班校友）。

為支持校友會擴大運作，元培特別於藝術中心撥出空間作為校友會服務中心，供校友在中心舉行會議及交流聯誼，也可就近參觀藝術展覽。

此外，元培同時提供校友會會員入校停車優惠、特約商店優惠及免費使用圖書館等服務，希望更多校友加入校友會，共同迎接即將於2024年到來的元培創校60周年校慶。

張淑珠接任理事長後，積極運作校友會會務，除聘請醫務管理系碩士班校友邱淑芬擔任校友會祕書長，也聘請春池玻璃董事長吳春池及朱明添中醫診所院長等人出任顧問。

張淑珠表示，校友會是聯繫校友、校友與學校之間情誼重要平台，未來將多舉辦活動，以活絡校友資源，讓更多元培人與元培人互助共榮。

元培並指出，張淑珠為新竹市健和藥局總藥師、負責人，也是春池玻璃公司的設計總監，經營事業有成，更長期投入社會服務，歷經國際社團同濟會會長、食藥署用藥安全宣導講師、新竹地檢署榮譽觀護人協進會觀護老師，並曾任理事長。