近期諾羅病毒發生頻繁較高，加上春節期間親友團聚難免會吃吃喝喝，台東縣衛生局提醒大家，預防食品中毒，請遵從「五要二不原則」：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度、不要生飲山泉水、不要食用不明動植物。

預防食物中毒，台東縣衛生局提醒民眾注意下列事項，1.肥皂洗手：酒精無法殺滅諾羅病毒，如廁後及製備食品前應以肥皂洗淨雙手。

2.徹底清洗及加熱：避免使用未處理的水源清洗食品及器具，並要徹底加熱。

3.人員健康管理：有腸胃道症狀人員應暫停從事處理食品，待症狀解除48小時後，始得復工。

4.環境衛生管理：環境使用0.1％漂白水消毒，被嘔吐物及排泄物汙染環境使用0.5％漂白水消毒。

衛生局長孫國平提醒大家，預防食品中毒，請遵從「五要二不原則」：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要徹底加熱、要注意保存溫度、不要生飲山泉水、不要食用不明動植物。

衛生局也強調，業者應遵守食品安全衛生管理法，經稽查有衛生缺失命其限期改善，屆期未改善者，將依食安法處6萬元至2億元罰鍰。民眾有食安疑慮，請撥打專線089-331172衛生局食品藥政科。