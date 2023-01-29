一名林姓婦人與丈夫離婚後消失匿跡，如今突然出現稱自己出家沒工作，生活困難，向子女請求每個月給付1萬4千元扶養費，但2名子女向法官表示，林婦在他們年幼時就跟父親離婚，47年來從未謀面，甚至無法確認對方是他們的生母，法官認為林婦無正當理由未盡保護扶養義務，因此駁回她的聲請。

據判決書指出，林婦主張與丈夫婚後育有2名子女，2人在1976年離婚，子女由丈夫扶養。由於自己現已出家，並無工作，且名下無任何財產，經濟生活困窘，認為子女依法應負扶養義務，每月各支付7006元，2人共1萬4012元直至她死亡為止。

法庭審理時，2名子女表示，父母離婚時，他們分別才4歲及1歲，其後數十年未曾謀面，甚至無法確認對方是否為其等生母，再者，父母離婚後，生母自此未再撫養過他們，因此請求法官免除對林婦之撫養義務。

父親也到庭證稱，離婚至今47年來，孩子都是他和其父母親在照顧，前妻從未撫養或聯繫過。

法官審酌林婦既為人母，但於子女成長過程均未對其等盡保護教養義務並給予親情照拂，有違身為人母應盡之責任，如強令子女負擔長期感情疏離之生母扶養義務，顯失公平，因此駁回林婦聲請。