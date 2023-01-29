樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，因外型姣好、有觀眾緣，成為近期的流量密碼，隨著新年的來臨，林襄2月將跟著樂天棒球交流活動出國，事業版圖進軍海外，近日她接受日媒專訪，表示爆紅後很高興，但也失去私人空間，連叫外送都會被問是否住這邊，只能靠假名生活。

根據日本棒球媒體《Full-Count》報導，林襄拍外景時通常清晨5點起床，完成2、3集的節目拍攝後再去球場，因此休假幾乎都睡12個小時，其餘時間拿來追劇和整理房間。林襄強調不是不愛出門，而是在外面很容易被認出，就算喬裝也是一樣，就連點外送都會被問「是那個林襄嗎」，甚至有外送員問大樓管理員「林襄住這裡嗎」，讓她只能用假名，感嘆私生活被壓縮。

至於兔年的工作規劃，根據《NOWnews今日新聞》報導，林襄2月會跟著樂天棒球交流活動出國，為了與海外的粉絲交流，私下勤練日文，也希望能帶全家去日本玩，「我很希望日本大街小巷滿滿的我，可能有廣告看板之類的，能被我家人一起看到，我會覺得很有成就感」。

另外，林襄為挑戰戲劇圈進修表演課，也不設限其他領域，更不會放棄拍寫真寵粉，「希望每個領域我都可以詮釋得很到位」。