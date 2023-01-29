前副總統陳建仁確定將接任行政院長，但原中研院特聘研究員職務，月薪上看新台幣49萬元，將以「核准借調、留職停薪」保留，引發沒有為民服務、為民進黨痛下決心的質疑。對此，國民黨台北市議員游淑慧今（29）日就表示，「陳建仁這次當這個閣揆是用借調的方式，這筆帳真的算得很精，一點虧都不願意虧」，引發討論。

游淑慧今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「這次內閣很簡單來說就是，該走的人沒有走，不該來的人來了，不該留的人也留了，所以這次內閣改組批評不斷，誰知道這次內閣改組換湯不換藥」，游淑慧更爆出，「而內閣沒有陳時中的原因，是因為會變成高端內閣，洗也洗不清，再加上也沒位置了，不能回任、不能降掉，難道要去搶鄭文燦的位置嗎？」

游淑慧接著說，「而至於陳建仁，他在選舉的過程，時時刻刻在假借上帝的話，我覺得這件事情對於所有的宗教信仰者是十分的不以為然」，游淑慧更說，「陳建仁這次當這個閣揆是用借調的方式，這筆帳算得很精，一點虧都不願意虧，借調是怎麼樣，就是除了原本的職位、薪水都凍結在那邊，一直保留給他，過去的年資未來也可以繼續累積，這多好啊」，最後游淑慧也認為，「這一次的內閣改組，民進黨抗中保台的策略，依然是2024的選戰主軸」。