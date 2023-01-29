（17:43更新，補充內文）2023年澳洲網球公開賽最後一場賽事，是台北時間29日下午4點半登場的男單決賽，尋求生涯澳網第10冠、第22座四大賽冠軍的塞爾維亞球星喬柯維奇，迎接希臘好手西西帕斯的挑戰，首盤結束，喬帥靠著一次破發優勢，6比3先發制人。

本屆澳網比賽期間，喬柯維奇左大腿出現傷勢，比賽中甚至多次申請醫療暫停，決賽前英國媒體《每日快報》指出，曾與葡萄牙足球巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）等知名運動明星合作過的運動醫學專家寇薇賽維琪（Marijana Kovacevic），緊急飛往協助喬帥處理左大腿狀況，從決賽第一盤看來，這個「即刻救援」似乎相當有效，讓喬帥多數時候比較能壓制西西帕斯的發揮。

第一盤第4局，西西帕斯在自己的破發點危機下發生雙發失誤，因此讓喬帥先破發，加上隨後喬帥也繼續順利保發，取得局數上4比1領先，進而搶下首盤。

之前雙方生涯12次在ATP巡迴賽交手，也有過5次在決賽舞台過招，包括2021法網男單決賽輸二贏三大逆轉，喬帥握有對戰10勝2敗絕對優勢，近期更有對戰9連勝氣勢。