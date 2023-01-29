雲林縣口湖成龍納骨塔前設置太陽能基樁引爭議，目前基樁已拔除將規畫為多功能停車場。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉公所去年規畫在成龍納骨塔前方空地興建太陽能停車場，設置數十支太陽能基樁，民眾認為嚴重破壞風水反對興建，新任鄉長李龍飛29日表示基樁已於上個月拔除，將規畫為多功能停車場，加強周邊綠美化，讓民眾不僅停車方便，也可來此運動休憩。

前口湖鄉長林哲凌去年與太陽能業者合作，由業者出資在成龍納骨塔前方空地興建太陽能停車場，強調公所不用花錢，就可滿足民眾的需求，還有租金可收，但地方民眾認為事前未充分溝通，業者就設置數十支太陽能基樁，嚴重破壞納骨塔風水，讓先人不得安寧，經協調，太陽能停車場去年底暫停施工。

去年九合一選舉李龍飛當選鄉長，一上任就接到許多民眾陳情，要求盡速拆除太陽能基樁，李龍飛表示，他當時也跟著民眾一起反對設置太陽能停車場，因此今年1月在納骨塔前舉辦祭拜法會，稟告神明、先人後進行基樁拆除工作，目前已拆除完畢，恢復成上萬平方公尺的空地。

李龍飛說，公所已針對空地展開規畫，將設計為多功能停車場，成龍納骨塔是鄉民安葬先人的主要墓地，每年清明節有許多民眾前來掃墓，因此需要足夠的停車空間，方便民眾祭拜，另外，也會加強周邊綠美化與相關硬體設施，讓停車場公園化，成為1處可供運動休憩的場域。

鄉民們指出，他們並不反對發展太陽能，但數十支太陽能基樁矗立在納骨塔前，不僅破壞風水，且這種設計根本難以停車，不知道當時的承包公司是怎麼想的，希望公所能妥善規畫，與鄉民充分溝通，打造1處最完善的停車場。