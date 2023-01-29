上周五，德黑蘭的亞塞拜然大使館遭到槍擊，造成一名警衛死亡。伊朗總統萊西(Ebrahim Raisi)表示，此事僅是治安問題，雙邊關係不應受到到影響。

半島電視(Aljazeera)報導，在星期五，一名男子手持突擊AK步槍衝進大使館，殺死了安保主管，也傷及另外兩名警衛，所幸警衛也制伏了這位槍手。

伊朗總統萊西特別在星期六致電給亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)，萊西表示自己的哀悼之意，並表示正在進行調查。

伊朗政府發的聲明稿表示「伊朗與亞塞拜然政府，不會因為這場惡意事件造成雙邊關係受到影響。」

聲明稱，阿利耶夫也同意伊朗的看法，並援引阿利耶夫的話說，「這是一起誰都想不到的罪行，但兩國在這方面的合作必須繼續進行，任何人都不會利用此類事件為藉口，破壞雙邊友好關係。」

但是，亞塞拜然方面的新聞稿卻沒有提及這一點，反而強調了這是恐怖主義的行為，並且也沒有排除是不是分裂主義者所為。

阿利耶夫表示「如果不是有第二名警衛制服了槍手，他還會繼續殺戮，對準大使館的其他僱員，以及其他住在大使館大院公寓區的家人。」

事件發生後，亞塞拜然外交部召見了伊朗駐巴庫特使，並表示將撤離德黑蘭的外交人員。

德黑蘭則是一再表示，這次襲擊「不構成恐怖主義」行為，因為它是出於個人動機進行的。