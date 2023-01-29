終端需求疲弱拖累記憶體價格走低，三星電子近幾季營利大幅下滑。韓媒指出，三星電子幾十年來穩居全球DRAM和NAND記憶體市場，如今正遭受國內外業者的競爭，而代工業務亦遠遠落後台積電，分析師表示「三星正面臨嚴峻的挑戰」。

BusinessKorea報導，美國記憶體大廠美光去年7月領先業界，推出232層堆疊NAND Flash快閃記憶體，而當時的三星則停留在176層堆疊NAND Flash快閃記憶體。

此外，繼美光之後，又有消息傳出大陸記憶體大廠長江存儲，已經生產232層NAND Flash產品已經成功量產。另外，韓企SK海力士同年宣布已經研發出238層堆疊的NAND Flash產品。

至於三星則在去年11月正式量產236層堆疊NAND Flash產品。

報導指出，目前三星仍在DRAM和NAND市場穩居主導地位，且與競爭對手有超過10%的市占差距。截至2022年第三季，DRAM市場中，三星以40.6%的市占，領先SK海力士（29.9%）和美光（24.8%）；NAND市場中，三星則以31.6%的市占，領先日企鎧俠（21.1%）、SK海力士（19%）、美國威騰電子（12.4%），以及美光（11.8%）。

即便市占有很大的差距，但競爭對手仍快速進步，威脅三星的技術主導地位。據一名業界人士透露，長江存儲232層NAND的品質比想像的還高，三星也十分關注。

一名產業分析師表示，在記憶體領域有競爭對手的急起直追，而代工業務又被台積電海放，「三星面臨嚴峻的挑戰」。