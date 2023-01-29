再過不到1周的時間，台灣元宵節重要民俗活動之一「鹽水蜂炮」即將在2月4、5日登場，有別於前2年因疫情採集中、定點施放，隨著疫情趨緩，今年恢復沿街施放的傳統型態，尤其活動又恰逢假日，預估人潮更勝去年，而想觀賞或體驗犁炮，防護行頭不能少，最近當地街上已有商家開始販售蜂炮衣，搶賺蜂炮財，也為鹽水增添不少節日氣息。

為期2天2夜的鹽水蜂炮，2月4日上午8點從武廟出發，先進行攆轎遶境活動，晚間進行郊區的蜂炮施放；2月5日晚間7點進行市區的蜂炮施放，同樣也從武廟出發，位在鹽水國中操場的主題炮城及高空煙火，於晚間9點開始施放。農曆年前，主辦單位已將主題炮城蜂炮的製作完畢，預計下周陸續搬到操場主場地組裝。

每年鹽水蜂炮都會吸引大批觀光客來犁炮，今年蜂炮恰逢假日，加上疫情趨緩，預計人潮將比去年、前年倍增，鹽水街上有些店家這幾天也開始販售蜂炮衣，位於武廟路和三福路交叉路口的福美百貨行，是在地開業數十年，尚姓業者說，每次大約活動前一周就會開始販賣蜂炮衣，讓民眾提早備齊相關裝備。

尚姓業者說，他們販售的蜂炮衣，一整套包含棉質外套、褲子、圍巾和手套約1000多元，以往大多來買的民眾是第一次體驗蜂炮的遊客，也有外地來的採訪團隊或當地負責交管的警察單位跟他們訂購；若想自備的話，建議全身包緊緊、戴安全帽，挑選的衣服除了材料以棉質為主，也盡量穿舊衣服，免得剛買的新衣被燒破好幾個洞，欲哭無淚。