煎餃、小籠包、水餃等含餡食物，看起來份量不多，吃起來輕鬆無負擔，但其實它們都是隱藏的「爆油炸彈」，營養師李婉萍指出，這些含餡食物吃起來雖然少少的，事實上熱量、含油量都很高，像小籠包8顆就有520大卡、6茶匙油，有膽固醇問題的人最好不要食用，一般人平時也要注意攝取量。

李婉萍在臉書粉專發文，列出經常被當成正餐吃的含餡食物，並依照熱量分成紅燈、黃燈和綠燈3大類。其中紅燈區食物有鍋貼、小籠包和水餃，鍋貼因為用油煎，等於是「油上加油」，10顆的熱量就高達753大卡、7茶匙油；小籠包8顆的熱量為520大卡、6茶匙油，水餃10顆則有500大卡、6茶匙油，因為小籠包和水餃為了要呈現一口咬下就噴汁的口感，通常都會加很多油。

黃燈區的食物有胡椒餅、肉包和鮮肉大餛飩湯，其中胡椒餅一個有333大卡、3.5茶匙油，肉包一個有305大卡、3.5茶匙油，小小一個熱量就比一碗飯還要高，在控糖、減肥的人一定要特別留意；至於鮮肉大餛飩湯一碗8顆餛飩就有400大卡、5茶匙油，有些人以為當正餐吃可以瘦，殊不知卻喝下一大堆油。

綠燈區的食物則有肉圓、燒賣、水煎包，肉圓小小一顆，熱量也直逼一碗飯，共250大卡、1.5茶匙油，有些人還喜歡一次吃2顆，再配上一碗魚丸湯，熱量直接飆破600大卡；燒賣吃起來雖然不油不膩，但5顆熱量就有225大卡、油量2茶匙，不控制攝取數量，一樣會變爆油地雷；常被當作早餐的水煎包，一顆就有165大卡、2茶匙油，一大早攝取太多油脂，也會增加內臟肥胖。