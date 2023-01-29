有隻狗瘋狂啃咬機車椅墊被拍下，這畫面也被網友笑稱「(椅墊)裡面有雞排？」。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

坐墊有藏肉？有男子在網上分享1段「超狠」的影片，影片中伸縮柵欄外停了1輛機車，且機車與伸縮柵欄之間有隻虎斑色的狗，不明原因竟然瘋狂啃咬機車椅墊，且被咬下的椅墊泡棉散落在機車四處，機車椅墊也被咬掉了三分之一，且一旁還有1隻黃色的小狗疑似在把風；又氣又好笑的畫面讓網友表示「裡面有雞排嗎」、「一隻把風，一隻拆除」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段9秒影片，從畫面中可見，伸縮柵欄外停輛機車，伸縮柵欄與機車的中間有隻虎斑色的小狗，然而這隻狗卻瘋狂地啃咬機車椅墊，機車椅墊也被咬掉了三分之一，且滿地都是被咬下來的椅墊泡棉；對此，原PO也在貼文寫下「完了」。

影片一出，網友紛紛留言表示「牠餓壞了」、「沒從另外一側把車扯倒，算是最後的溫柔」、「香！就這味老得勁了，用來磨磨牙挺合適的」、「裡面有雞排嗎」、「坐墊有藏肉？」、「車主一定嗶過這隻狗」、「以前我聽過關門放狗，今天我知道放了會怎麼樣了」、「要被吃光了」、「巧克力蛋糕好吃嗎」、「怎麼越咬越順口，停不下來的療癒」。

另外還有網友表示「我原本以為他卡住了，所以再拆坐墊，沒想到是欠揍而已」，還有網友笑稱有同伴幫忙把風「還一隻把風的」、「一隻把風，一隻拆除」。