新任行政院長陳建仁27日晚間公布首波內閣改組名單，即將接任海洋委員會主委的立委管碧玲今日接受本報電訪，證實她將借重大陸事務委員會副主委吳美紅長才，將她調任海委會副主委，目前代理主委的政務副主委兼海巡署長周美伍留任，另一席副主委仍在徵詢中。

吳美紅。（本報資料照片）

管碧玲表示，海洋三法至今仍跨不出行政院大門，吳美紅具備法律專才，她希望借重吳美紅的長才，不僅有助於國際合作與區域和平，也有助海委會強化兩岸事務、守護海疆。

管碧玲稱讚吳美紅的歷練相當豐富，指她畢業於台大法律系具備專業長才，也是中華民國大陸委員會的創會成員，長期在陸委會任職，並在前總統馬英九任內參與馬習會，是參與該次會晤的唯一女性。

吳美紅也於蔡英文總統時期轉任行政院顧問，之後轉任總統府第一局局長，2020年蔡英文又將她借調回陸委會，繼續擔任副主委，凸顯高層對其法律專業及熟悉兩岸事務，相當肯定，管碧玲，希望借重吳美紅的專業長才，推動許多海洋相關事務，故將她調任海委會副主委一職。