日本長野縣小谷村的滑雪場發生雪崩，有大約十人被掩埋。據信有些人已經失去知覺，警方和救災部門正在調查詳細情況。

NHK報導，事件發生29日下午2時30分左右，一名外國滑雪者向警方報案稱，在栂池高原滑雪場外外的偏遠地區，發生雪崩。並有人被困

根據警方和消防部門的說法，受困的滑雪人有一些被安全的找到，但其他人則失去知覺。

據遊客所說，他們離開了規定的滑雪場坡道，到偏遠的地方尋找滑雪地點。當地位於 2,100 多公尺的天狗原東坡。