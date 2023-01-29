嘉義市志航國小補校休業式，學員歡喜大合照。（志航國小提供／廖素慧嘉市傳真）

重回志航補校寄讀的陳秀英（左）與曾柳水花。（志航國小提供／廖素慧嘉市傳真）

勤學的母女檔武氏香（右）與女兒范氏明英。（志航國小提供／廖素慧嘉市傳真）

志航國小補校的教學團隊林雅琪老師、陳曉真老師、李白府老師。（志航國小提供／廖素慧嘉市傳真）

日籍新住民五代儀健悅也讀補校學語文。（志航國小提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市志航國小開辦全市唯一夜間國小補校，有越南、印尼、伊朗、日本等各國籍的15名新住民與15名本籍國民共學，除了學基礎課程、台灣文化，還互相交流各國風土民情，國際化的學程吸引已畢業的阿嬤回流寄讀。

在日本讀大學畢業的日籍新住民五代儀健悅、來自伊朗的史博宇、來自印尼的吳李絲與多位越南來的新住民，都樂在志航國小夜間補校上課，而已經畢業的阿嬤陳秀英、曾柳水花，念念不忘補校充實的課程，重新申請回到補校寄讀。

陳秀英說，雖然從志航補校畢業了，可以繼續升上國中，可是她這個年紀文憑不是最重要的，她想重新學得更好，也很喜歡志航補校上課的感覺，所以回來想「再好好讀一遍」。

還有1對母女檔，越南來台的母親武氏香與讀北園國中2年級女兒范氏明英，一起念補校當同班同學，女兒擔心自己跟不上國中課業，晚上到補校寄讀，陪母親念書。

也有民族國小廚媽簫素媚，帶著念崇文國小5年級的兒子參加補校的活動，母子感情好。

志航國小校長鄭宛鈺說，補校周一至周四晚上上課，由退休老師負責教學，學員15歲到75歲都有，學員學習精神佳，他們克服體力及時間的困難，堅持上學，風雨無阻，好幾位學員拿全勤獎，是終身學習的標竿。

鄭宛玉說，志航國小補校已辦38年，上課3年可取得國小同等學力，繼續升學，除了語文及基礎課程，每逢年節也舉辦應景節慶活動，例如中秋節製賞月、歲末一家一菜的文化交流活動，學習內容多元，愈來愈多新住民加入，讓補校像個國際化大家庭。