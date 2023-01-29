副總統賴清德接掌民進黨主席之後，外界認為賴清德已經定於一尊，總統初選應無其他強力競爭對手；但是前副總統陳建仁接任新閣揆，也被視為是總統蔡英文在制衡賴清德。國民黨台北市議員徐巧芯分析認為，內閣改組出了準行政院長陳建仁跟準副院長鄭文燦、行政院長蘇貞昌等3張牌，也就是說，2024年總統大選，民進黨已經有4個潛在人選。

徐巧芯今(29日)在中天政論節目《週末大爆卦》中表示，針對內閣中陳建仁跟鄭文燦位置的安排，就是在制衡賴清德，陳建仁先前跟賴清德有點不愉快，因為有一通電話，陳建仁說有，賴清德則說沒有，那時候傳出「信天主的，也可以騙人」；因此，她認為，賴清德對陳建仁是非常感冒的，也擔心陳建仁強起來，光芒會遮到賴清德。後來賴清德發現陳建仁不太行，賴清德陣營同意陳建仁擔任閣揆。

徐巧芯接著指出，鄭文燦跟賴清德同屬新潮流，新潮流是一個很大的派系，分為北流、中流、南流，所以未必所有新潮流都支持賴清德，很多人也非常支持鄭文燦，因此，鄭文燦未來聲量若起來，也不失為第二張可以制衡賴清德的牌。

徐巧芯更點出，蘇貞昌有可能變成賴清德的對手，這對蔡英文來說是相當有利的。內閣改組出了3張牌，都可以有效制衡賴清德，變成總共有4個民進黨潛在人選．

徐巧芯甚至認為，不要以為賴清德取得黨權，就代表總統大選已經定於一尊，這還要看上半年的結果，才會看出最後的取向。