情侶間翻雲覆雨，太過激烈的性行為恐導致生命危險，一名女網友分享春節跟男友恩愛時，因為男友尺寸偏大又過度施力，完事後她的下體開始不斷流血，最後掛急診動手術縫合，驚恐遭遇讓她提醒女性要懂得保護自己，不要因一時激情樂極生悲。

一名女網友近日在Dcard發文表示，前幾日與男友恩愛後，完事後察覺下體突然出血，原以為是月經來了，沒想到血量異常地多，這才發現不對勁到醫院掛急診，當時整個人疑似失血過多，心跳加速又頭暈，檢查後發現是性行為太激烈，導致子宮下方有3公分裂傷。

雖然醫師緊急止血、打點滴、輸血，但傷口仍舊持續流血，隔天只能進行手術縫合，「手術完有夠痛的，站著痛坐著痛躺著更痛，幸好有開止痛藥才能睡著」，原PO也以自身經驗告誡女孩們，如果性行為感到不適，就要立刻停止，「不要再叫男友撞大力一點，有時候沒事不代表之後沒事，保護好自己最重要」。

貼文引起網友熱議，「男生是傳說中的18公分嗎」、「還好我男友只有12公分」、「希望大眾不要被A片誤導，以為大+長就是好，以為全力撞就會爽」、「我之前是陰道撕裂傷，也是大出血」、「我以為黃體破裂已經是最糟，原來還有子宮裂開這種事」，也有人不忘提醒原PO注意「妳以後自然產要跟醫生講病史，否則容易再裂開」。